Образуйте единственное число этих слов: Валенки Чулки Ботинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля

Русский язык
Образуйте единственное число этих слов: Валенки Чулки Ботинки Сапоги Ремешки Шнурки Носки Башкиры Болгары Буряты Грузины Киргизы Узбеки Окошки Мошки Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валенок Чулок Ботинок Сапог Ремешок Шнурок Носок Башкир Болгар Бурят Грузин Киргиз Узбек Окошко Мошка Число Кресло Бревно Полотенце Блюдце Ступня Вафля Туфля
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