Помогите пожалуйста решить задачу1,2
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решу только 2, 1там надо мерить 1)2×6=12см2(полщадь всего прямоугольника) 2)2×1=2см2(площадь незакрашенной фигуры) 3)12-2=10см2(площадь фигуры) 4)(6+2)×2=16см(периметр всей фигуры) 5)(2+1)×2=4см(периметр незакрашенной фигуры) 6)16-4=12см(периметр закрашенной фигуры)
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