Квадратный трёхчлен разложен на множители: x^2+6x-16=(x-b)(x+8). Найдите b

Алгебра
Квадратный трёхчлен разложен на множители: x^2+6x-16=(x-b)(x+8). Найдите b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся теоремой Виета Один из корней это -8, отсюда Отметь как лучший ответ, я старался
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