Сколько натуральных чисел находятья между 40 60
Математика
Сколько натуральных чисел находятья между 40 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 число. Все натуральные числа с 40 до 60. Если посчитать, то будет 21, Т. К. 40 то же считается
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