Сколько натуральных чисел находятья между 40 60

Математика
Сколько натуральных чисел находятья между 40 60
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 число. Все натуральные числа с 40 до 60. Если посчитать, то будет 21, Т. К. 40 то же считается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Честный образовать имя существительное?
Ответить
Английский язык
Определите тип вопросительного предложения : 1) All girl like chocolate, are not they? 2) Is your work right or not right? 3) Why don't you ...
Ответить
Русский язык
Чем чашка чище чаще тем чашка чище Подчеркните в словах буквы которыми обозначены мягкие согласные звуки
Ответить
Геометрия
Могут ли две высоты треугольника совпадать с его сторонами?
Ответить
Математика
А=0,16дм,в=324см ,с=0,7 м найти объем прямоугольного параллепипеда
Ответить