Определите тип вопросительного предложения : 1) All girl like chocolate, are not they? 2) Is your work right or not right? 3) Why don't you teach? 4) Can you play the guitar? 5) Who wants to say?
Английский язык
Определите тип вопросительного предложения : 1) All girl like chocolate, are not they? 2) Is your work right or not right? 3) Why don't you teach? 4) Can you play the guitar? 5) Who wants to say?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Разделительный . 2.Альтернативный 3.Специальный 4.Общий 5.Специальный
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