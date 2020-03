Определите тип вопросительного предложения : 1) All girl like chocolate, are not they? 2) Is your work right or not right? 3) Why don't you teach? 4) Can you play the guitar? 5) Who wants to say?

Английский язык

Автор: Гость