Напишите мини сочинение про бабье лето.

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Напишите мини сочинение про бабье лето.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Бабье лето" – это отголосок обыкновенного календарного лета, которое как будто бы не хочет уходить. Но время это еще чудеснее, так как являет собой уникальное сочетание и солнца, и оранжевого мира. Желтые листья деревьев окрашивают лес в золотой цвет, а тихий ветер шелестит листвой.Особенно, гуляя по осеннему парку, я люблю слушать шорох листьев под ногами. Это дарит мне легкое романтическое настроение и, в это время, особенно, хочется читать стихи про осень. Вероятно, поэтому так много людей обожает в бабье лето ходить в лес, парк или просто выезжать за город, чтобы прочувствовать красоту русской природы в этот трогательный период.Что для меня "бабье лето"… Наверное, это часть осенней сказки, таинственного превращения природы из одного состояния в другое. А еще это приятные воспоминания о лете и долгое ожидание, еще не скорой зимы.

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