Какого давление внутри жидкости плотностью 1200 км/м3 на глубине 50 см?
Физика
Какого давление внутри жидкости плотностью 1200 км/м3 на глубине 50 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50cм = 0,5 м 1200*10*0,5= 6000Па
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