СРОЧНО(!!) Помогите составить имена прилагательные с окончанием -ло. Заранее спа??ибо!

Русский язык
СРОЧНО(!!) Помогите составить имена прилагательные с окончанием -ло. Заранее спа??ибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не существует. Таких прилагательных.Прилагательные отвечает на вопросы: какой,какая,какие,какое,каких,чей,чья,чьё,чьи.
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