Аскарида живет в кишечнике.почему она не переваривается под воздействием желудочных соков?

Биология
Аскарида живет в кишечнике.почему она не переваривается под воздействием желудочных соков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У нее есть защитная пленка, которая ее защищает от переваривания
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