Написать сочинение по плану,на тему"Характеристика одного героя"Очень надо!)Заранее спасибо) План характеристики: 1)Определение место героя среди других персонажей(главный или второстепенный). 2)Портрет.Внешний облик,данный ...

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Написать сочинение по плану,на тему"Характеристика одного героя"Очень надо!)Заранее спасибо) План характеристики: 1)Определение место героя среди других персонажей(главный или второстепенный). 2)Портрет.Внешний облик,данный автором. 3)Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни как средство самовыражения героя. 4) Семья, полученное воспитание, история жизни. 5)Род занятий. 6)Черты характера. 7) Анализ имени. 8)Прямая авторская характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 9)Ваше личное отношение к персонажу и такому типу людей в жизни.

Автор: Гость