Решите пример,по действиям пожалуйста) (5,05/1/40-2,8*5/7)*0,3+1,6*0,1875
Математика
Решите пример,по действиям пожалуйста) (5,05/1/40-2,8*5/7)*0,3+1,6*0,1875
Ответ(ы):
Гость:
(5,5:1/40-2,8*5/7)*0,3+1,6*0,1875= 1)5,5:1/40=5,5:0,025=220 2) 2,8*5/7=28/10*5/7=28*5/10*7=2 3)220-2=218 4)218*0,3=65,4 5)1,6*0,1875=0,3 6)65,4+0,3=65,7
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