1. Найдите длину окружности, если её диаметр равен 25 см. Число п округлите до десятых. 2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определите расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:10...

Математика

1. Найдите длину окружности, если её диаметр равен 25 см. Число п округлите до десятых. 2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определите расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:100000. 3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 6 м. Число п округлите до десятых. 4. Цена товара понизилась с 42,5р. до 37,4р. На сколько процентов понизилась цена товара? 5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Какова площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 18 см2.

Автор: Гость