Прочитайте загадки,угадайте их и напишите отгадки.На месте точек поставьте где нужно мягкий знак или апостров. 1.За горою кам..яною стоii.. брат iз сестрою.2.П..ятеро сестер один дiм в..жуть.3.У двох матерiв по п..ят.. синiв,у ...

Українська мова

Прочитайте загадки,угадайте их и напишите отгадки.На месте точек поставьте где нужно мягкий знак или апостров. 1.За горою кам..яною стоii.. брат iз сестрою.2.П..ятеро сестер один дiм в..жуть.3.У двох матерiв по п..ят.. синiв,у кожного своэ iм..я.4.Чи можна вз..яти бур..як i зробити з н..ого бурю?6.Б'ють мене старi й малi i в повiтрi ,й на землi,та вiд цього не вмираю,тiл..ки весело стрибаю .7. Дощ пройде -- вiн пiдросте .8.Чотире брати живут.. разом,а один окремо.9. Як зростав -- у землю лiз,хто дiстав -- утерс.. вiд слiз.10. Нi рак,нi риба ,нi звiр,нi птиця; голос тонен..кий ,а нiс довген..кий,хто його уб..э,той свою кров проллэ. ВIДГАДКИ: Зоя. Можна,вiдкинувши К. Мiсяць i сонце. Шкарпетки плести. Руки i пальцi. М'яч.Гриб.Рукавиця.Хрiн.Комар.ПОМОГИТЕ,ПОМОГИТЕ,ПОМГОТИЕ.

Автор: Гость