Решите уравнение 10x=0,04

Математика
Решите уравнение 10x=0,04
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 250х Если помог поставь лайк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Склади план розповіді про значення грунту для життя рослин
Ответить
Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем ...
Ответить
Биология
Грибы питаются, как … но растут, как …
Ответить
Литература
Кто читал произведение Льва Николаевича Толстого "детство"ПОМОГИТЕ ВОПРОС:кажется ли вам характер Натальи Савишны интересным?Почему она решила не б...
Ответить
Английский язык
Как переводится предложение I was just going to leave the room whem I heard the telephon ring.
Ответить