Упр 279. Прочитайте на с. 129—130 отрывки из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мысль. Выделенные слова и словосочетания помогут вам в этом. Выпишите словосочетан...

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Упр 279. Прочитайте на с. 129—130 отрывки из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мысль. Выделенные слова и словосочетания помогут вам в этом. Выпишите словосочетания с наречиями и сло­вами категории состояния из 2-го и 3-го отрывков. Кратко пере­скажите один из отрывков. 1. Ещё только-только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго тара­щил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цеп­ляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая ста­рые штаны и рубаху. 2. Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эти мину­ты неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Подумаешь, велика важность босиком идти!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, на холщовую сумку для рыбы и заплатанные, надетые спе­циально на рыбную ловлю штаны и старую рубаху. 3. Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как слав­но и легко на душе, как хочется побежать по этой мягкой до­роге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от вос­торга! Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость