Упр 279. Прочитайте на с. 129—130 отрывки из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мысль. Выделенные слова и словосочетания помогут вам в этом. Выпишите словосочетан...
Русский язык
Упр 279. Прочитайте на с. 129—130 отрывки из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мысль. Выделенные слова и словосочетания помогут вам в этом. Выпишите словосочетания с наречиями и словами категории состояния из 2-го и 3-го отрывков. Кратко перескажите один из отрывков. 1. Ещё только-только прокричали сонные петухи, ещё темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. 2. Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эти минуты неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Подумаешь, велика важность босиком идти!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, на холщовую сумку для рыбы и заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и старую рубаху. 3. Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко на душе, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга! Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Текст повествовательный,ну и наверное можно сказать,что присутствуют элементы описания. Темно было, было стыдно, стало весело, славно и легко. Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секун...
Математика
Другие предметы
Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем ...