За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секунды, а, двигаясь с той же скоростью, по движущемуся эскалатору поднимается за 24 ...
Алгебра
За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секунды, а, двигаясь с той же скоростью, по движущемуся эскалатору поднимается за 24 секунды?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Английский язык
Когда со словом President употребляется артикль "the" а когда не употребляется? В Англий??ком языке слово "President" употребляется как с артиклем ...