За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секунды, а, двигаясь с той же скоростью, по движущемуся эскалатору поднимается за 24 ...

Алгебра

За сколько секунд поднимется наверх пассажир, стоя на ступеньке движущегося эска??атора, если по неподвижному эскалатору он поднимается за 72 секунды, а, двигаясь с той же скоростью, по движущемуся эскалатору поднимается за 24 секунды?

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