Брусок лежит на столе. Какое из двух утверждений является следствием второго закона Ньютона?
Физика
Брусок лежит на столе. Какое из двух утверждений является следствием второго закона Ньютона?
Ответ(ы):
Гость:
Первое с вероятностью 50% или второе тоже с вероятностью 50%
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