Составить 4 предложения с помощью cannot и 4 предложения с agree с переводом пожалуйста ??о быстрее

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Составить 4 предложения с помощью cannot и 4 предложения с agree с переводом пожалуйста ??о быстрее
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