Ат жарысы тақырыбына әңгіме

Қазақ тiлi
Ат жарысы тақырыбына әңгіме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кəзіргі таңда ат жарысы ауылдық аймақтарда жиі өткізіледі. қатысушылар өздерінің ең жүйрік ең мықты деген сайгүліктерін сайысқа апарады. ат жарыста жеңімпаз атанған атқа жүлделі сыйлықтар беріледі .көбінесе мұндай ат жарыстарды сабан тойда көреміз .
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