Автобус 12:00 отъехал от автостанции от одной остановки до другой он доезжает за 15 м??нут на остановках он стоит по 5 минут во сколько он прибудет на пятую остановку

Математика

Автобус 12:00 отъехал от автостанции от одной остановки до другой он доезжает за 15 м??нут на остановках он стоит по 5 минут во сколько он прибудет на пятую остановку

Автор: Гость