Автобус 12:00 отъехал от автостанции от одной остановки до другой он доезжает за 15 м??нут на остановках он стоит по 5 минут во сколько он прибудет на пятую остановку
Математика
Автобус 12:00 отъехал от автостанции от одной остановки до другой он доезжает за 15 м??нут на остановках он стоит по 5 минут во сколько он прибудет на пятую остановку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На то чтобы автобусу добраться от автостанции до пятой остановки ему нужно 75 минут. 1 час= 60 минут значит: 12:00+75 минут(1 час и 15 минут)=13:15 В 13:15 автобус доберется до пятой остановки от автостанции
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