Автобус , двигаясь со скоростью 64км/ ч, прошёл путь между городами за 2 часа. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?

Математика
Автобус , двигаясь со скоростью 64км/ ч, прошёл путь между городами за 2 часа. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)64:2= 32(км) 2)64:8=8(км/ч) Відповідь:8 км/ч
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