Автобус , двигаясь со скоростью 64км/ ч, прошёл путь между городами за 2 часа. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?

Математика

Автобус , двигаясь со скоростью 64км/ ч, прошёл путь между городами за 2 часа. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?

Автор: Гость