Вычислить массу соли, если с натрием прореагировало 170г раствора 20% уксусной кислоты.
Химия
Вычислить массу соли, если с натрием прореагировало 170г раствора 20% уксусной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 CH3COOH + 2Na=2CH3COONa +H2 170*0.2=34 г чистого уксуса n CH3COOH= 34/60=0.567 моль=n CH3COONa m CH3COONa=0.567*82= 46.5 г
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