Автобус проходит расстояние от города да деревни за 8 ч а легковая автомашина за 6 ?? какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч

Математика

Автобус проходит расстояние от города да деревни за 8 ч а легковая автомашина за 6 ?? какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч

Автор: Гость