Автобус проходит расстояние от города да деревни за 8 ч а легковая автомашина за 6 ?? какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч
Математика
Автобус проходит расстояние от города да деревни за 8 ч а легковая автомашина за 6 ?? какое расстояние больше : пройденное автобусом за 5 ч или легковой машиной за 4 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x=6y 2x=1,5y 5x=3,75y путь пройденный машиной за 4 часа больше пути пройденного автобусом за 5 часов.
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