Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуту Сколько конфет он завернет за час За какое время автомат завернет 8775 конфет
Математика
Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуту Сколько конфет он завернет за час За какое время автомат завернет 8775 конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 час = 60 мин 2) 60 * 45 = 2700 (к) автомат завернёт за час3) 8775 : 45 = 195 (мин)4) 195 мин = 3ч 15 мин
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