Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуту Сколько конфет он завернет за час За какое время автомат завернет 8775 конфет

Математика

Автомат заворачивает шоколадные конфеты в обертке производительность автомата 45 конфет в минуту Сколько конфет он завернет за час За какое время автомат завернет 8775 конфет

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