Дедала считали: а)мудрым человеком, б) великим художником, с) громкоголосым певцом, д) талантливым поэтом
Литература
Дедала считали: а)мудрым человеком, б) великим художником, с) громкоголосым певцом, д) талантливым поэтом
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Гость:
Наверное А если нет то я незнаю
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