Від поданих слів утвори за допомогою префіксів з-,с-,роз- спільнокореневі слова. Утворені слова запиши. Кинути,плести,сипати,дивитися,лити,дати.
Українська мова
Від поданих слів утвори за допомогою префіксів з-,с-,роз- спільнокореневі слова. Утворені слова запиши. Кинути,плести,сипати,дивитися,лити,дати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скинути, розкинути, розплести, сплести, роздивитися, зсипати, розсипати, злити, розлити, здати, роздати
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Помогите плиз плиз очень надо помогите пожалуйста помогите плиз плиз помогите ог??омное спасибо заранее