900*(16-с)=5400 400*(х-12)=3600

Математика
900*(16-с)=5400 400*(х-12)=3600
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-c=5400:900 16-c=6 c=16-6 c=10 x-12=3600:400 x-12=9 x=12+9 x=21
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