6 предложений с еліктеу сөздер 3 предложения с еліктеуіш и 3 с бейнелеуіш

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6 предложений с еліктеу сөздер 3 предложения с еліктеуіш и 3 с бейнелеуіш

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