6 предложений с еліктеу сөздер 3 предложения с еліктеуіш и 3 с бейнелеуіш
Қазақ тiлi
6 предложений с еліктеу сөздер 3 предложения с еліктеуіш и 3 с бейнелеуіш
Ответ(ы) на вопрос:
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1.Сықыр-сықыр етіп есік ашылды. 2.Сылдыр -сылдыр етіп аққан судың дыбысы шығып жатты. 3.Тарс-тұрс еткен дыбыс үйден естілді. 4.Орманнан бүрсен-бүрсен етіп бір адам шықты. 5.Айнұрдығ сырғасы жалт-жұлт етті. 6.Шошаң-шошаң етіп Азамат тыныш тұрмады.
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