Не выполняя вычислений,сравните: 1) (-7,2)во второй степени и 0; 2) 0 и (-5,3) в 3 степени; 3)(-10)в 7 степени и (-0,1)в 4 степени; 4) -5 в 9 степени и (-5)в 9 степени; 5) (-8)в 12 степени и -8 в 12 степени; 6) 0,3 в 13 степени...

Математика

Не выполняя вычислений,сравните: 1) (-7,2)во второй степени и 0; 2) 0 и (-5,3) в 3 степени; 3)(-10)в 7 степени и (-0,1)в 4 степени; 4) -5 в 9 степени и (-5)в 9 степени; 5) (-8)в 12 степени и -8 в 12 степени; 6) 0,3 в 13 степени и (-216) в 5 степени. СРОЧНО,ПРОШУ,ПОМОГИТЕ!!!

Автор: Гость