Составь и запишите предложения подчеркните главные члены в пище поисках белка ши??ками прибегает сюда
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Составь и запишите предложения подчеркните главные члены в пище поисках белка ши??ками прибегает сюда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы так.главные члены подчеркнула.Второстепенные я так поняла не нужно.
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