Характерные черты искусства оцстеков.

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Оцстеки? ОЦСТЕКИ?!! Ацтеки*!!! Ацтеки-народ, проживающий некогда на полуострове Юкатане. Их религия была не очень "добрая". Они считали, что жертвоприношениями можно добиться всего. Есть легенда, будто ацтеки (когда воевали с испанцами) принесли в жертву 20 000 людей. Но это не спасло их от разгрома. Искусство ацтеков связано со смертью:они рисовали черепа, убийства, жертвоприношения. Ацтеки никогда не боялись смерти. Даже были дерзки по отношению к ней. Такая традиция сохранилась и по сей день у современных мексиканцев,