Пожалуйста найдите 5 смешных загадок

Литература
Пожалуйста найдите 5 смешных загадок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каково верблюда 3 горба? У беременых. Где вода стоит столбом? В стакане.  За чо учеников выгоняют из класса? За дверь.  Кто ездит сидя? Шахматист
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