Напиши письмо своему сверстнику, живущему далеко от твоего дома(Егорьевск)

Обществознание
Напиши письмо своему сверстнику, живущему далеко от твоего дома(Егорьевск)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет дорогой мой друг. Как поживаешь, как твои дела, как новая жизнь в новой школе. Надеюсь тебе там нравится. Я с нетерпением жду лето, что бы приехать к тебе. С любовью твой товарищ ...
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