"Тёплый хлеб" выписать слова автора о героях: Панкрат, Филька, Конь. СРОЧНО

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Поучительный рассказ За свою жизнь сочинил немало выдающихся произведений Константин Паустовский. "Теплый хлеб" - это рассказ для детей, в котором автор учит маленьких читателей не совершать дурных поступков и никогда не обижать беззащитных людей и животных. Это произведение больше похоже на сказку, даже на притчу, где в простой и доступной форме доносятся до детей христианские заповеди о душевном тепле и любви к ближнему. Название произведения Дал многозначительное название своему рассказу Константин Паустовский. "Теплый хлеб" - это символ жизненной силы и душевной щедрости. Хлеб на Руси доставался крестьянам тяжелым трудом, поэтому и отношение к нему было бережное, трепетное. А свежая выпечка долгие годы была лучшим лакомством на столе в каждом доме. Аромат хлеба в рассказе Паустовского обладает чудодейственной силой, он делает людей добрее и чище. Начало произведения Недолгим вступлением начинает свой рассказ Паустовский. "Теплый хлеб" повествует о том, что однажды, во время войны, через деревню Бережки шел боевой кавалеристский отряд. В это время на окраине взорвался снаряд и ранил вороного коня в ногу. Животное не могло идти дальше, и его взял к себе старый мельник Панкрат. Это был вечно хмурый, но очень скорый на работу человек, которого местные ребятишки втайне считали колдуном. Старик вылечил коня и стал возить на нем все, что было необходимо для обустройства мельницы. Далее рассказ Паустовского "Теплый хлеб" повествует о том, что время, описанное в произведении, было очень тяжелым для простых людей. Многим не хватало пищи, вот и Панкрат не мог прокормить лошадь в одиночку. Тогда животное стало ходить по дворам и просить еду. Ему выносили черствый хлеб, свекольную ботву, даже морковку, потому что считали, что конь "общественный" и пострадал за правое дело. Мальчик Филька В своем произведении описал изменения, которые под влиянием обстоятельств произошли в душе ребенка, Константин Паустовский. "Теплый хлеб" - рассказ о мальчике по имени Филька. Он жил вместе с бабушкой в деревне Бережки и был грубым и недоверчивым. На все упреки герой отвечал одной и той же фразой: "Да ну тебя!" Однажды Филька сидел дома один и ел вкусный хлеб, посыпанный солью. В это время во двор зашел конь и попросил пищи.