Помогите, пожалуйста, ребят... :с Предположим, что в Бразилии уровень затрат на производство каждого товара составляет 70% от уровня затрат на производство тех же товаров в Перу. Можно ли сказать, что Бразилия обладает сравни...

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Однако если продолжить идею А. Смита, то можно прийти к парадоксальному выводу: если какая-либо страна может найти за границей за меньшую цену и без ограничений по объему все блага, в которых она нуждается, то в ее интересах приобретать за границей все то, что она должна потреблять. Будет ли она сама иметь что-нибудь для продажи? Каким образом она будет рассчитываться за свои покупки за границей?Рикардо в своей работе «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817г.) доказал, что принцип абсолютного преимущества является лишь частным случаем общего правила, и обосновал теорию сравнительного преимущества.До тех пор, пока в соотношениях внутренних цен между странами сохраняются различия, каждая страна будет располагать сравнительным преимуществом, т.е. у нее всегда найдется товар, производство которого более выгодно при существующем соотношении издержек, чем производство остальных.Совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим тогда, когда каждый товар будет производиться той страной, в которой ниже альтернативные издержки. Направления мировой торговли определяются относительными издержками.Пример 2. Изменим данные примера 1. Теперь Бразилия на единицу затрат может производить 67 т зерна или 100 т сахара, или любую их комбинацию.