Вычислите : б) 3 11\18 - 1 - 5\9 = г) 2 21\40 - ( 1 1\10+1\5 )= . д) 2 8\15 - (1 3\10+3\5 )
Математика
Вычислите : б) 3 11\18 - 1 - 5\9 = г) 2 21\40 - ( 1 1\10+1\5 )= . д) 2 8\15 - (1 3\10+3\5 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 11\18 - 1 - 5\9 =(3-1)+(11/18-10/18)=2 1/18 2 21\40 - ( 1 1\10+1\5 )=2 21/40- 1 3/10= 1 9/40 2 8\15 - (1 3\10+3\5 )= 2 8/15- 1 9/10=19/30
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