Сочинение как изменится жизнь мальчика Рассказ "Тапёр"

Литература
Сочинение как изменится жизнь мальчика Рассказ "Тапёр"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факт, что и в творчестве А. П. Чехова, и в творчестве А. И. Куприна есть  рассказ под одним и тем же названием, наводит нас на мысль о перспективности их сравнительного анализа. Мы сможем лучше понять особенности творчества обоих писателей, наблюдая различия в рассмотрении близкой темы, характеров персонажей и их бытования. Рассказ «Тапер» Чехова был впервые напечатан в журнале «Будильник»
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