Сочинение как изменится жизнь мальчика Рассказ "Тапёр"
Литература
Сочинение как изменится жизнь мальчика Рассказ "Тапёр"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Факт, что и в творчестве А. П. Чехова, и в творчестве А. И. Куприна есть рассказ под одним и тем же названием, наводит нас на мысль о перспективности их сравнительного анализа. Мы сможем лучше понять особенности творчества обоих писателей, наблюдая различия в рассмотрении близкой темы, характеров персонажей и их бытования. Рассказ «Тапер» Чехова был впервые напечатан в журнале «Будильник»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое решения задачи. Скорость одного пешихода. 4 км в час а скорость другого пешехода 6 км в час . За какое время каждый пешеход сможет пройти 12 км
Математика