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Arccos(-√2/2)-arcsin(-1)
Математика
Arccos(-√2/2)-arcsin(-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Arccos(-√2/2) - arcsin(-1)=π-arccos√2/2+π/2=π-π/4+π/2=3π/2-π/4=5π/4
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