Пожалуйста помогите с 11 заданием

Биология
Пожалуйста помогите с 11 заданием
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Гость:
1. А,В,Г 2.Б,Д ..............................................
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