Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15...
Математика
Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лилали ученый 1) 15 мин = 1\4 часа 6 км=6000 м6000*1\4=1500(м)= 1км 500 м прошел пешеход за 15 мин2) 7км 500 м =75оо м 7500+1500=9000 м=9 км автобус проехал за 15 мин3) 9*4=36 км\ч -скорость автобуса Все правильно, получается 36 км\ч.
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Математика