Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15...

Математика
Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 минут.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лилали  ученый  1) 15 мин = 1\4 часа  6 км=6000 м6000*1\4=1500(м)= 1км 500 м   прошел  пешеход за 15 мин2) 7км 500 м =75оо м  7500+1500=9000 м=9 км  автобус проехал за 15 мин3) 9*4=36 км\ч -скорость автобуса Все правильно, получается  36 км\ч.

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