Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15...

Математика

Помогите решить задачу Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 500 м, однов??еменно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 минут.

Автор: Гость