1601г.,1612г.,1667г.,1613г.,1653г.,1687г.,1598г., Смерть последнего царя из рода Рюриковичей,. Появл??ние в Польско-Литовском государстве Лжедмитрия 1. Освобождение Москвы от польских войск ополчением Пожарского. Принятие Новот...

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1601г.,1612г.,1667г.,1613г.,1653г.,1687г.,1598г., Смерть последнего царя из рода Рюриковичей,. Появл??ние в Польско-Литовском государстве Лжедмитрия 1. Освобождение Москвы от польских войск ополчением Пожарского. Принятие Новоторгового устава. Венчание на российский престол первого царя из рода Романовых. Начало реформы патриарха Никона. Открытие первого в России учебного заведения-Славяно-греко-латинского училища Какие года относятся к каждому термину???

Автор: Гость