1601г.,1612г.,1667г.,1613г.,1653г.,1687г.,1598г., Смерть последнего царя из рода Рюриковичей,. Появл??ние в Польско-Литовском государстве Лжедмитрия 1. Освобождение Москвы от польских войск ополчением Пожарского. Принятие Новот...
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1601г.,1612г.,1667г.,1613г.,1653г.,1687г.,1598г., Смерть последнего царя из рода Рюриковичей,. Появл??ние в Польско-Литовском государстве Лжедмитрия 1. Освобождение Москвы от польских войск ополчением Пожарского. Принятие Новоторгового устава. Венчание на российский престол первого царя из рода Романовых. Начало реформы патриарха Никона. Открытие первого в России учебного заведения-Славяно-греко-латинского училища Какие года относятся к каждому термину???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1598-смерть последнего царя из рода Рюриковичей. 1601-появление в Польско-литовском государстве Лжедмитрия1 1612-освобождение Москвы от польских войск ополчением Пожарского 1613- венчание на российский престол первого царя из рода Романовых 1653-начало реформы патриарха Никона 1667-новоторговый устав 1687- открытие первого в России учебного заведения Славяно-греко-латинского училища
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