А) б) Помогите решить)
Математика
А) б) Помогите решить)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9+(-9)=-18 20+(-38)=-18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В равнобедренной трапеции известна высота 5 меньшее основание 7 и угол приоснован??и 45 найти большее основание
Русский язык
Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных
Химия
При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.