А) б) Помогите решить)

Математика
А) б) Помогите решить)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-9+(-9)=-18 20+(-38)=-18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В равнобедренной трапеции известна высота 5 меньшее основание 7 и угол приоснован??и 45 найти большее основание
Ответить
Русский язык
Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных
Ответить
Химия
При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.
Ответить
Литература
Козетта назвала куклу: а) Азельма, в) Катерина, с) Эпонина, д) Мэрей
Ответить
Русский язык
Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,...
Ответить