Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных

Русский язык
Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падежные окончания это когда слово стоит в любом падеже кроме И.п. и у него безударное окончание. Его выдели
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