Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных
Русский язык
Запиши отрывок из стихотворения вставляя пропущенные буквы выдели падежные окон??ания существительных и прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падежные окончания это когда слово стоит в любом падеже кроме И.п. и у него безударное окончание. Его выдели
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.
Русский язык
Подберите прилагательные к существительным и если можно определите падеж число род прилагательного если не множественное число слова:щипцы,молоток,...
Математика
В каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидят по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате