При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.

Химия

При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.

Автор: Гость