При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.
Химия
При взаимодействии 300 г 5% раствора h3po4 с Ca(oh)2 образовался осадок, содержащий 3% прим??си. найти массу минерала. Пожалуйста напишите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищем чистую массу фосфорной кислоты: 300·0,05 (проценты представлены числом)= 15г теперь нужно найти молярную массу кислоты: 2(3+31+16·4)=196гр/моль ищем молярную массу соли кальция: 40*3+31*2+16*8= 128 гр/моль Составим пропорцию: грамм
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