В равнобедренной трапеции известна высота 5 меньшее основание 7 и угол приоснован??и 45 найти большее основание

Гость: Гость:

допустим: трапеция АВСД. угол А=45. ВЕ-высота(перпендикуляр опущенный к АД. ВС-меньшее основание=5. рассмотрим треугольник АВЕ в котором угол Е будет прямым т.е равным 90, а так как сумма внутренних углов треугольников равна 180,то угол В будет тоже равен 45 градусов, отсюда следует, что треугольник равнобедренный(две стороны одинаковые),отсюда следует АЕ тоже равна 5 см,а так как углы при основании в трапеции равны, то и другой треугольник будет таким же и катет,который образовался на основании тоже будет равен 5 см.теперь все сложим 5+5+7=17-длина большего основания)