Выполните действия а) (14/15-8/5)+5/15 б)(3/16+11/16)-(5/16+7/16)
Математика
Выполните действия а) (14/15-8/5)+5/15 б)(3/16+11/16)-(5/16+7/16)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)9/15-8/5= -1 б) 7/8-6/8=1/8
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