Эстонские кроны можно обменять на евро в Банке Эстонии.50 евро стоят 782,3 эстонских ??рон.Скольким евро соотвествует 5476,1 эстонских крон: Уравнение в виде пропорции.
Математика
Эстонские кроны можно обменять на евро в Банке Эстонии.50 евро стоят 782,3 эстонских ??рон.Скольким евро соотвествует 5476,1 эстонских крон: Уравнение в виде пропорции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50:х=782.3:5476.1 х=50×5476.1:782.3 х=350 евро
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