Как расказать своими словами? правило
Математика
Как расказать своими словами? правило
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Гость:
На самом деле просто , представь что ты решаешь примерчик про себя !) К тому же это десятичные *
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