Решите уравнение: (3x+4)^2-16=0 Пожалуйста!
Алгебра
Решите уравнение: (3x+4)^2-16=0 Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто раскрываем скобки: Квадрат первого + квадрат второго + удвоенное произведение первого на второе. 9х+16+12х-16=0 21х=0 х=21.
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