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Что больше 8300г или 8кг 3г
Математика
Что больше 8300г или 8кг 3г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8300г= 8 кг 300г 8кг 3 г=8003г 8300г больше
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